Culture, sport, services : le “Pass jeunes” en vigueur à partir de septembre prochain

Mise en œuvre du “Pass jeunes”. Ce mémorandum d’entente a été signé par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le responsable régional de MasterCard en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, Khaled El-Jabali, et le directeur général et membre du directoire du Crédit Agricole au Maroc, Abdelmounaim Dinia.

Ainsi, MasterCard œuvrera au “renforcement des capacités des jeunes marocains sur les plans technologique, numérique et d’innovation, alors que Crédit Agricole du Maroc apportera un accompagnement et soutien financier aux projets du ministère destinés aux jeunes”, indique un communiqué du département de Bensaid.

Avantages sociaux et digitalisation

À la tête de ces projets figure le “Pass jeunes”, qui entrera en vigueur en septembre prochain et offrira aux jeunes des services préférentiels assurés aussi bien par les institutions de l’État que par le secteur privé, dans les domaines économique, culturel et sportif.

“Il s’agit d’une occasion de reconnaître le potentiel illimité de la jeunesse marocaine”, a déclaré Bensaid lors d’un point de presse conjoint à l’issue de la signature du mémorandum, précisant que l’objectif de ce programme est d’“offrir aux jeunes les moyens de se démarquer dans leur travail et leur permettre de participer plus efficacement à la vie sociale et économique”.

Et de relever que le ministère est en quête de partenaires en vue d’institutionnaliser le projet du “Pass jeunes”.

De son côté, El-Jabali a souligné que ce partenariat “apportera beaucoup à la jeunesse marocaine en vue d’accompagner la transformation numérique dont le monde a été témoin au cours des deux dernières années au niveau des différents secteurs économiques”, appelant les jeunes à “s’ouvrir sur l’économie numérique, afin de tirer parti des opportunités futures”, notant que MasterCard cherche à améliorer l’accès aux technologies de paiement modernes, et soutient également les efforts de numérisation de l’économie et développer des chaînes de valeur institutionnelles.

Quant au directeur général du Crédit Agricole du Maroc, il a invité la jeunesse à “s’engager dans des projets de digitalisation et d’intégration bancaire au Maroc”, soulignant que sa banque fournira des services, des produits, des parcours et des solutions digitales pour les jeunes.

(avec MAP)