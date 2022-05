Création d’entreprises : les principaux chiffres de l’OMPIC au premier trimestre 2022

Le nombre de créations d’entreprises au Maroc s’est établi à 24.660 unités durant le premier trimestre de l’année 2022. Ces dernières se répartissent sur les personnes morales avec 17.444 unités et les personnes physiques (7216).

Par secteur, le commerce s’accapare 35,55 % du total des créations des entreprises, suivi du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (19,13 %), des services divers (16,80 %), des transports (9,55 %), des industries (6,77 %), des hôtels et restaurants (6,17 %), des technologies de l’information et de la communication (2,55 %) de l’agriculture et pêche (2,36 %) et des activités financières (1,10 %).

La répartition régionale fait état d’une domination de la région Casablanca-Settat avec 7163 entreprises, devançant Tanger-Tetouan-Al Hoceima avec 3388, Rabat-Salé-Kénitra avec 3330, Marrakech-Safi avec 2279, Fès-Meknès avec 1988 et Souss-Massa avec 1586 entreprises.

S’agissant de leurs formes juridiques, 62,6 % des entreprises créées sont des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU), 37,2 % des SARL, 0,1 % des sociétés anonymes (SA).

Pour rappel, le bilan 2021 de l’OMPIC faisait état d’une activité de création d’entreprises suivant une tendance haussière avec 72.227 créations de personnes morales, avec une évolution notable de +31 % par rapport à l’année 2020.

La création des entreprises individuelles (personnes physiques) a connu une évolution de +9 % par rapport à l’année précédente : 32.521 entreprises individuelles immatriculées contre 29.898 en 2020.

