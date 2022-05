Sri Lanka : le Premier ministre démissionne après des attaques menées par ses partisans

Le dirigeant de 76 ans a adressé sa lettre de démission à son frère cadet et président Gotabaya Rajapaksa, ouvrant ainsi la voie à un “nouveau gouvernement d’unité”, a déclaré son porte-parole Rohan Weliwita.

Des milliers de loyalistes du camp de Gotabaya Rajapaksa et de son frère, armés de bâtons et de matraques, ont attaqué les manifestants qui campent devant le bureau du président depuis le 9 avril. Les forces de police ont annoncé qu’Amarakeerthi Athukorala, un député du parti au pouvoir, avait été tué dans les heurts, sans donner plus de détail.

Un peu plus tôt ce lundi, à Temple Tree, dans sa résidence toute proche du bureau présidentiel, Mahinda Rajapaksa avait promis de “protéger les intérêts de la nation” à quelque 3000 de ses partisans, venus depuis des zones rurales. En sortant, ils s’étaient attaqués aux manifestants qui campaient devant le bureau du président depuis le 9 avril, incendiant leurs pancartes et calicots.

Un couvre-feu immédiat d’une durée indéterminée a été décrété par la police lundi à Colombo, capitale du Sri Lanka, avant d’être étendu au reste de l’île.

La police a tiré des gaz lacrymogènes et a fait usage de canons à eau après que les partisans du gouvernement eurent franchi les rangs des policiers pour détruire les campements de milliers de manifestants anti-gouvernementaux qui exigent le départ du président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa.

Les attaques ont fait au moins 78 blessés, a déclaré à l’AFP un porte-parole de l’hôpital, Pushpa Soysa.

“Nous condamnons les violences perpétrées aujourd’hui contre des manifestants pacifiques et demandons au gouvernement de procéder à une enquête approfondie, à l’arrestation et la poursuite en justice de toute personne ayant incité à la violence”, a déclaré l’ambassadrice des États-Unis au Sri Lanka, Julie Chung, sur Twitter, appelant “au calme et à la retenue sur l’île”.

We condemn the violence against peaceful protestors today, and call on the government to conduct a full investigation, including the arrest & prosecution of anyone who incited violence. Our sympathies are with those injured today and we urge calm and restraint across the island.

