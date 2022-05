Un tiers des Marocains souhaitent changer d’emploi en 2022

Une crise de vocation au sein des cadres marocains? intitulée « Les Marocains envisagent-ils un changement d’emploi en 2022 ? », une étude du groupe Sunergia fait ressortir qu’environ 32% des actifs interrogés ont affirmé vouloir un nouveau job.

« Les jeunes interviewés semblent être plus concernés par cette tendance. Ainsi, 44% des 18-24 ans ont affirmé vouloir changer d’emploi contre 22% seulement des 45-54 ans », indique l’étude. Les catégories socioprofessionnelles D et E semblent plus motivées à vouloir franchir le pas (49%), contre seulement 16% pour les catégories A et B.

« Plusieurs raisons peuvent motiver un changement d’emploi chez les Marocains en 2022, des attentes qui évoluent, une perte de motivation ou encore un manque de perspectives d’évolution.

En tout cas, plus de 6 cadres sur 10 ont déjà envisagé une reconversion professionnelle, c’était la conclusion principale de l’étude menée par Rekrute, publiée en 2021, rappelle la même source.

(Avec MAP)