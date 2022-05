Éducation nationale: 1.566 candidats du corps des cadres interministériels réussissent l'épreuve écrite des EAP

Un total de 1.566 candidats, postulant pour 1.063 postes de cadres interministériels ont réussi les épreuves écrites au titre de l’année 2021. Les résultats ont été dévoilés par le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports dans un communiqué diffusé ce samedi.

La même source précise que les résultats de ces examens peuvent être consultés auprès des académies régionales d’éducation et de formation (AREF), des directions provinciales ou sur le site du ministère (www.men.gov.ma).

Les épreuves orales pour les catégories d’administrateurs, de techniciens et de rédacteurs, auront lieu les 17, 18 et 19 mai, au Centre national de l’évaluation et des examens à Rabat, précise la même source.

En ce qui concerne les autres catégories (techniciens adjoints et assistants administratifs), les épreuves orales se tiendront entre le 17 et le 20 mai, dans les académies régionales d’éducation et de formation, conclut la même source.

(Avec MAP)