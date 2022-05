Robert Dölger, le nouvel ambassadeur allemand présente ses lettres de créance à Nasser Bourita

C’est désormais un des diplomates les plus expérimentés qui représente l’Allemagne au Maroc. Reçu hier par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita au siège de son département à Rabat, Robert Dölger lui a présenté les copies figurées de ses lettres de créance. Arrivé de Berlin une semaine plus tôt, le diplomate allemand est désormais accrédité en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne auprès du royaume.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd’hui à Rabat, S.E.M. Robert Dölger, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne auprès de SM le Roi Mohammed VI. pic.twitter.com/cP42yaUvwK — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 6, 2022

Dölger entame donc ses fonctions en tant que représentant de son pays au royaume, officialisant ainsi la reprise des relations entre Rabat et Berlin, après une brouille qui aura duré plus de 10 mois. Le nouvel ambassadeur succède donc à Götz Schmidt-Bremme, emporté par la longue crise diplomatique entre les deux pays.

La diplomatie allemande aura donc préféré Robert Dölger à Peter Zahneisen, un temps annoncé comme chef de la représentation diplomatique allemande dans la capitale marocaine. Après s’être assuré l’aval du roi Mohamed VI, le choix du cabinet du chancelier fédéral Olaf Scholz s’est alors porté sur Robert Dölger.

Désigné à la mi-avril par Annalena Baerbock, la cheffe de la diplomatie allemande, le nouvel ambassadeur était en attente que le président allemand Frank-Walter Steinmeier signe sa lettre de créance. Ancien chef du département du département Moyen-Orient, le nouvel ambassadeur allemand est passé par la Délégation permanente d’Allemagne auprès de l’OTAN mais aussi par les ambassades de son pays au Danemark, au Royaume-Uni et en Turquie. Son expérience du monde économique devrait aussi être déterminante pour le futur des relations renouvelées entre le Maroc et l’Allemagne