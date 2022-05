L’Espagne remet au Maroc un condamné dans les attentats de Madrid

Rachid Aglif a été transféré dans un avion privé de Madrid, accompagné d’agents espagnols, et a atterri ce vendredi 6 mai à l’aéroport Mohammed-V de Casablanca, selon l’agence de presse espagnole EFE.

Connu sous le nom de “El Conejo” et considéré comme le lieutenant du kamikaze Jamal Ahmidan “El Chino”, Aglif a été condamné pour avoir participé aux réunions avec José Emilio Suárez Trashorras (mineur aux moments des faits) afin d’obtenir les explosifs nécessaires aux attentats du 11 mars 2004.

Pour rappel, le terroriste a été arrêté le 6 avril 2004 en Espagne. En octobre 2007, l’Audience nationale (tribunal national espagnol) l’a condamné à 18 ans d’emprisonnement. Rachid Aglif a été placé en détention provisoire à la prison d’Alcalá Meco, à Madrid, où il a fini de purger sa peine le 1er avril 2022.

Les autorités espagnoles avaient déjà remis aux autorités marocaines, en 2017, Sael El Harrak et Fouad El Morabit Amghar, deux autres personnes impliquées dans les attentats. Les attaques du 11-Mars sont considérées comme le plus grand attentat de l’histoire espagnole. Le bilan s’élève à 192 morts et à plus de 1800 blessés parmi les voyageurs.