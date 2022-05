Le HCR appelle à une action urgente face à l’augmentation des décès en mer

Le constat du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) est effrayant. À ce jour, la plupart des traversées en mer s’effectuent à bord d’embarcations gonflables, bondées et en mauvais état, dont beaucoup ont chaviré ou se sont dégonflées, entraînant morts et disparitions.

La traversée depuis les États côtiers d’Afrique de l’Ouest est dans la grande majorité des cas longue et périlleuse. Elle peut prendre jusqu’à 10 jours, durant lesquels de nombreux bateaux dérivent hors de leur cap ou disparaissent sans laisser de traces dans cette zone maritime.

“Victimes de trafiquants”

Les itinéraires terrestres sont également très dangereux : périple à travers le désert du Sahara et les zones frontalières reculées, dans des centres de détention, ou captures par des passeurs ou des trafiquants. C’est ce qui pousse le HCR a appeler à un soutien d’urgence pour “aider à fournir des alternatives crédibles à ces voyages périlleux et empêcher les personnes de devenir les victimes de trafiquants”, a déclaré le porte-parole de l’agence onusienne, Shabia Mantoo, lors de sa conférence de presse à Genève.

Cette semaine, le HCR recherche ainsi 163,5 millions de dollars pour l’aide et la protection de milliers de réfugiés. Cet appel permettrait de couvrir environ 25 pays dans quatre régions reliées par les mêmes routes terrestres et maritimes qu’empruntent les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Il s’agit à la fois de pays d’origine, de départ, de premier asile, de transit et de pays de destination.

19.620 réfugiés et demandeurs d’asile au Maroc

Le Maroc fait partie des pays qui comptent de plus en plus de réfugiés et de demandeurs d’asile. Selon les derniers chiffres du HCR au royaume, ils étaient 19.620 à fin mars 2022. Le nombre de réfugiés s’est ainsi établi à 9522, dont une majorité de Syriens (en tête avec un total de 5150). Le Yémen arrive en seconde position avec 1171 réfugiés.

Selon les données du HCR, 62,7 % des réfugiés sont des hommes, soit un nombre établi à 5971 contre 3551 de femmes (37,3 %). La répartition par âge montre que la majorité des réfugiés est âgée de 18 à 59 ans, représentant 66,8 % de la population globale des réfugiés, soit 6360 personnes.

(avec MAP)