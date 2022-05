Le déficit commercial a connu une augmentation de 42,9% à fin mars

Selon l’Office des changes les importations ont atteint 165,55 milliards au titre des trois premiers mois de l’année en cours, contre 123,42 milliards à fin mars 2021, soit une hausse de 34,1 %, tandis que les exportations ont augmenté de 29 % se situant à 99,98 milliards à fin mars contre 77,52 milliards en 2021, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de mars.

Le taux de couverture, quant à lui, a perdu 2,4 points pour s’établir à 60,4 % contre 62,8 %.

La hausse des importations de biens concerne la majorité des groupes de produits, fait observer l’Office, notant que les importations des demi-produits ont réalisé une hausse de 52,4 % due à l’accroissement des achats d’ammoniac qui ont plus que quadruplé, passant de 1,03 à 5,42 milliards de dirhams.

En parallèle, la facture énergétique a augmenté de 87,3 %, en raison principalement de la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+6,18 milliards) due à l’élévation des prix de 77,4 % (7884 dirhams/tonne contre 4444 dirhams/tonne). Les quantités importées ont enregistré également une hausse de 5,3 % totalisant 1689 mT à fin mars 2022 contre 1604 mT à fin mars 2021.

De leur côté, les importations de produits bruts ont évolué de 78,3 %, fait savoir l’Office, notant que cette augmentation fait suite, principalement, à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés qui ont plus que triplé (+3229 millions de dirhams).

S’agissant des importations des produits alimentaires, celles-ci ont grimpé de 24,3 %, une évolution essentiellement tributaire de la hausse importante des achats d’orge qui s’établit à 1,37 milliard à fin mars 2022 contre seulement 248 millions de dirhams à fin mars 2021. Les approvisionnements en tourteaux et en blé ont affiché des hausses respectives de 43,7 % et 11,4 %.

(avec MAP)