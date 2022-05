Le Conseil de concurrence sanctionne le suisse SIKA AG d'une amende de plus de 11 millions de dirhams

Réuni en formation plénière le jeudi 28 avril , le Conseil de la concurrence a décidé, à l’unanimité, d’infliger à la société Sika AG une sanction pécuniaire d’un montant de 11.670.215 dirhams, peut-on lire dans un communiqué du conseil, publié ce 4 mai. La société Sika AG a accepté le paiement de cette sanction pécuniaire qui sera versée au budget de l’Etat.

Selon le même document, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office et a ouvert une instruction concernant la réalisation par la société SIKA AG en 2019 d’une opération de concentration économique sans notification ni accord préalables de l’institution constitutionnelle, en infraction des articles 12 et 14 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence.

L’article 12 de ladite loi dispose que « toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation », alors que l’article 14 insiste que « la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord du conseil de la concurrence ».

Cette opération concerne le rachat par SIKA AG de la totalité du capital de la société Financière Dry Mix Solutions SAS (société par actions simplifiés, ndlr). Leader mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction, Sika AG est une société par actions de droit suisse et possède des filiales dans 101 pays.

Quant à la société française Financière Dry Mix Solutions, elle est la société mère du groupe Parex qui est principalement actif dans la production et la commercialisation de produits de mortier utilisés dans l’industrie de la construction.