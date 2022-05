Congé paternité : un engagement applicable immédiatement ?

Ce qui a été annoncé : à la veille de la fête du Travail, le gouvernement a conclu, samedi 30 avril, un accord avec les syndicats les plus représentatifs et le patronat. L’accord signé par le gouvernement, les centrales syndicales les plus représentatifs (UMT, UGTM, CDT) et la confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), comporte entre autres l’instauration d’un congé paternité de 15 jours.

Ce que cela signifie : Selon cet engagement de l’Exécutif et du patronat, tout salarié devenu père aurait droit, à chaque naissance, à un congé de quinze jours. En vertu de la mouture actuelle du Code du travail, ces jours de congé peuvent être continus ou discontinus, après entente entre l’employeur et le salarié, mais doivent être inclus dans la période d’un mois à compter de la date de la naissance.

La même loi indique que dans le cas où la naissance aurait lieu au cours d’une période de repos du salarié, cette période est prolongée de la durée du congé paternité.

La situation actuelle : À ce jour, le Code du travail prévoit trois jours de congé suite à toute naissance ou reconnaissance de la paternité d’un enfant pour tout salarié. Durant ce congé, le salarié a droit à une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il était resté à son poste de travail. L’employeur est par la suite remboursé par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Ce qu’il faudra changer : Le code actuel indique que la période du congé paternité est de trois jours. L’exécution de cet engagement d’Aziz Akhannouch nécessitera éventuellement la modification des articles 269 et 270 du Code du travail. Après un éventuel passage en Conseil de gouvernement, le texte devra ensuite parcourir l’ensemble du circuit législatif et faire l’objet d’un vote par les deux chambres du Parlement.

Pour en savoir plus : En vue de garantir plus d’inclusivité et de renforcer le capital humain, le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement avait appelé à une réforme du Code travail.