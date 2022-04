[VIDÉO] Jihane Bougrine, chanteuse, passe “Au Tablier !” avec TelQuel

Après ses deux derniers clips “Madabya”, sorti en plein confinement et été très bien reçu par le public, et “Serek F’Bir” qui met en vedette Assaad Bouab dans le désert souiri et qui a reçu le prix du Meilleur clip vidéo au Paris Film Festival et au Black Panther International Short Film Festival, l’auteure-compositrice-interprète sort un nouveau clip, “Raht El Bal”, en mai 2022, avec l’actrice Mouna R’Miki.

Avant d’enfourner les muffins, Jihane Bougrine s’est confiée à Rim sur ce nouveau titre où elle aborde un sujet qui lui tient à cœur : la bipolarité et la dépression. La jeune chanteuse a déjà trois albums à son actif : “LooN Bladi”, “Dima Labass” et “Lyam”.

La chanteuse aux multiples casquettes revient aussi sur son parcours de journaliste qui lui a notamment permis d’avoir sa chronique dans l’émission “Massa Annour Ya Maghrib” diffusée sur MBC 5, ou encore son émission culture sur Radio 2M.

Pour le défi du jour, Rim Chami mettra au défi les capacités de coordination de Jihane qui devra zester un citron… en chantant. Un épisode à consommer sans modération.