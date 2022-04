Le forum “Morocco-Israel, Connect to Innovate” aura lieu du 23 au 26 mai à Casablanca

Annoncé par la chargée des Affaires économiques au Bureau de liaison d’Israël au Maroc, Einat Levi, sur son compte LinkedIn, cette première édition du forum se tiendra du 23 au 26 mai à Casablanca.

Il s’agit d’une nouvelle coopération entre les deux pays, portant sur l’innovation et sur l’industrie hi-tech, issue d’une initiative de la CGEM et de Start-Up Nation Central, qui devrait connaître la participation de ministres et d’officiels marocains et israéliens.

En effet, les deux entités avaient annoncé leur partenariat le 14 avril, via un tweet de la CGEM :

We are proud to announce the strategic partnership between @CGEM_MA and @StartUpNationHQ for the organization of the Morocco 🇲🇦 -Israel 🇮🇱 Business & Innovation Forum to take place in Casablanca in May 2022. The Forum will bring together businesses, government & research leaders. pic.twitter.com/iNuUci3ZfS — CGEM (@CGEM_MA) March 14, 2022

Pour rappel, en visite à Tel-Aviv, le président de la CGEM, Chakib Alj a signé mardi un accord de partenariat stratégique avec la Israeli Business and Employers Association (IEBO). Un partenariat à travers lequel les deux parties se désignent l’une l’autre en tant que principal canal et partenaire dans le secteur privé de leur pays respectif et se concertent pour entreprendre un ensemble d’actions conjointes selon les ressources disponibles.

Les parties concernées comptaient également, à travers cet accord, améliorer l’échange d’informations commerciales sur les activités d’import et d’export, sur la recherche et développement, sur l’innovation et les possibilités de coopération technologique entre les deux pays. Ceci à travers la publication de documents concernant le développement économique, les opportunités et les politiques de commerce extérieur et de l’investissement, la taxation et les changements législatifs des deux pays, en plus d’inciter une étude économique conjointe sur les opportunités potentielles de commerce entre les deux pays et fournir des listes d’importateurs/exportateurs de tous les secteurs selon la demande.

Le forum “Morocco-Israel, Connect to Innovate” sera donc l’occasion pour les deux pays de concrétiser leur coopération économique et entrepreneuriale, tout en établissant les bases de ces échanges et en consolidant les différentes rencontres B2B qui ont été organisées par la CGEM, en marge du forum Maroc-Israël.