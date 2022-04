Le groupe Holmarcom rachète Crédit du Maroc

Conformément à la législation en vigueur au Maroc, cette acquisition, qui se fera en deux temps, ne sera effective qu’après obtention des autorisations réglementaires, précise Holmarcom dans un communiqué.

Holmarcom devrait détenir, dans un premier temps, une participation de 63,7 % (50,9 % via Holmarcom Finance Company et 12,8 % via AtlantaSanad Assurance), précise le groupe. Dans un deuxième temps, Crédit Agricole lui céderait les 15 % restants, dix-huit mois après la réalisation de la première cession. Le groupe Holmarcom détiendrait ainsi 78,7 % du capital et des droits de vote du Crédit du Maroc et en deviendrait l’actionnaire majoritaire.

« Ce projet d’acquisition s’inscrit en droite ligne avec la vision stratégique de notre groupe visant à construire un pôle financier intégré avec une vocation panafricaine », souligne le groupe.

Pour rappel, Holmarcom avait opéré en 2019 une réorganisation structurelle de ce pôle dans l’objectif d’accompagner ses ambitions de développement qui s’articulent autour du renforcement de sa position dans le secteur des assurances, la diversification de ses métiers financiers et l’accélération de son expansion en Afrique subsaharienne.

« Convaincu que Crédit du Maroc dispose de fondamentaux solides et d’un fort potentiel, notre Groupe envisage pour la banque de nouvelles perspectives de croissance en s’appuyant, d’un côté, sur les leviers de développement qu’offre le marché bancaire marocain et d’un autre, sur les synergies possibles avec le reste de nos activités », conclut le communiqué.