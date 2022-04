TGV Casablanca-Agadir : il faudrait un budget de 75 milliards de dirhams pour réaliser le projet, selon le ministre du Transport

Dans sa réponse à une question orale à la Chambre des représentants, le ministre du Transport et de la Logistique a indiqué que ce projet nécessiterait plus de 75 milliards de dirhams selon les estimations, ajoutant que l’Office national des chemins de fer (ONCF) avait déjà réalisé les premières études concernant les infrastructures, le génie civil et la topographie.

Selon Mohammed Abdeljalil, ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de l’ONCF à moyen et long termes dans la perspective de couvrir l’ensemble du territoire national. Il a également précisé que cette perspective portait sur plan plus de 1300 kilomètres réservés à la Ligne grande vitesse, et 3800 kilomètres pour le réseau classique, et ce dans l’objectif de relier 43 villes au lieu de 23 actuellement.

En stand-by depuis plusieurs décennies, le projet de relier les régions du Sud au réseau ferroviaire nécessite une réflexion sérieuse en vue de sa réalisation, selon le roi Mohammed VI. “Nous appelons à une réflexion sérieuse sur l’établissement d’une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir”, a déclaré le souverain lors du discours de commémoration du 44e anniversaire de la Marche verte en novembre 2019.

(avec MAP)