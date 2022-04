La réélection d’Emmanuel Macron saluée dans le monde

Le roi Mohammed VI a adressé ce lundi 25 avril un message de félicitations à Emmanuel Macron à l’occasion de sa réélection. Dans ce message, le roi a formulé “ses vœux de succès dans la poursuite de la mission du président réélu”. Le souverain se félicite également de la profondeur des “liens multidimensionnels qui unissent les peuples marocain et français”.

Le président russe Vladimir Poutine a aussi adressé ses félicitations au président français, lui souhaitant du “succès” pour son nouveau mandat, en dépit des vives tensions liées à l’Ukraine, selon le Kremlin. “Je vous souhaite sincèrement du succès dans votre action publique, ainsi qu’une bonne santé”, a déclaré Poutine dans un télégramme.

Le président chinois Xi Jinping a envoyé lundi un message son homologue français pour le “féliciter” de sa réélection. “Je souhaite continuer à travailler avec le président Macron pour défendre (…), comme depuis l’établissement de nos relations diplomatiques, les principes d’indépendance, de compréhension mutuelle, de clairvoyance et d’avantages mutuels”, a-t-il déclaré à la télévision chinoise CCTV.

Le président américain Joe Biden a félicité Emmanuel Macron, affirmant que leurs deux pays continueraient à coopérer pour “défendre la démocratie”. “Je suis impatient de poursuivre notre étroite coopération — notamment pour soutenir l’Ukraine, défendre la démocratie et contrer le changement climatique”, a tweeté Biden, qualifiant la France de “partenaire-clé pour faire face aux défis mondiaux”.

Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change.

Les dirigeants de l’Union européenne se sont réjouis que l’Europe puisse “compter sur la France cinq ans de plus”, selon les mots du président du Conseil européen Charles Michel, qui représente les États membres.

“Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe”, a abondé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.



“Félicitations, cher président @EmmanuelMacron”, a tweeté le dirigeant social-démocrate allemand Olaf Scholz : “Tes électeurs ont envoyé aujourd’hui un signal fort en faveur de l’Europe. Je me réjouis que nous poursuivions notre bonne collaboration!”.

Affirmant que la France était l’un des alliés “les plus proches” du Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit lui aussi “heureux de continuer à travailler” avec M. Macron, dans un tweet en français.

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.

🇬🇧🇫🇷

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022