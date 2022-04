Classement des universités du monde : seuls 4 établissements marocains y figurent

L’Université Mohammed V de Rabat a été classée première au Maghreb par le Center for World University Rankings (CWUR), qui a dévoilé lundi les résultats de son classement annuel des universités mondiales. Aux côtés de l’université de la capitale, les universités Cadi Ayyad de Marrakech, Hassan II de Casablanca et Mohamed Ier d’Oujda se sont classées 2e, 3e et 4e au niveau national.

Ces quatre établissements sont les seuls parmi les 12 université marocaines publiques à pouvoir se qualifier au classement.

L’Université de Rabat occupe ainsi le 11e rang aux niveaux arabe et africain et la 950e place au niveau mondial pour l’édition 2022-2023, alors que les trois autres universités occupent les 1024e, 1068e et 1090e rangs, respectivement.

Ce classement international se base sur quatre indicateurs clés, à savoir la qualité de la recherche (40 %), la qualité de la formation (25 %), les lauréats occupant des postes importants dans les grandes entreprises (25 %) et le corps professoral ayant obtenu des distinctions académiques internationales (10 %).

Les données utilisées pour la notation de la qualité de la recherche proviennent de la base de données scientifique internationale “Web of Science” et cela pour le nombre et la qualité des publications et le nombre de citations dans des revues de qualité sur les 10 dernières années.

L’université saoudienne du roi Abdulaziz a été classée première au niveau arabe et 261e à l’échelle internationale.

Quant au nombre d’universités figurant au classement, par pays, l’Egypte domine la région MENA avec 20 universités classées, suivie de l’Arabie Saoudite (13), Israël (9) puis la Tunisie (5).

Comme de coutume, les universités américaines dominent le “Global 2000 List”, avec plus de 330, dont la meilleure du classement, Harvard University.

(avec MAP)