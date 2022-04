Aïd Al-Fitr : les détenus autorisés à recevoir les paniers-repas pendant une semaine

Les détenus seront autorisés à recevoir des paniers de denrées alimentaires de la part de leurs proches et de représentants du corps diplomatique et consulaire pour les prisonniers étrangers, à partir du 2e jour de l’Aïd Al-Fitr pour une période d’une semaine, a indiqué lundi la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

