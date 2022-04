“Les musulmans face à leur Histoire” : la religion et son contexte par Abdou Filali-Ansary

Comment “opposer la mémoire historique des croyants à l’histoire à visée impartiale des historiens” ?

Abdou Filali-Ansary, philosophe et écrivain, tente ici de détacher le fait religieux de son contexte historique et convoque de nombreux penseurs et chercheurs pour tendre à une réponse rationnelle.

Une mission délicate, car une conviction répandue parmi les musulmans conclut que “la version du prêcheur” est basée sur une vérité immuable qui veut que “les circonstances de la Révélation et de sa réception sont connues avec exactitude”…

«Les musulmans face à leur Histoire»

Les musulmans face à leur Histoire, Abdou Filali-Ansary, éd. Le Fennec, 2018.

