“Drôle”, la série sur l'univers impitoyable (et comique) du stand-up

Quatre personnages aux univers différents, mais qui ont un même rêve : devenir des humoristes reconnus. Dans Drôle, la showrunner Fanny Herrero, créatrice de la série à succès Dix pour cent, nous propose une immersion dans le monde de ces jeunes stand-uppers assoiffés de gloire et de reconnaissance. Nezir, Aïssatou et Bling font leurs débuts dans le Drôle Comedy Club, où ils passent tous les soirs, devant une vingtaine de personnes, le temps d’un sketch de dix minutes. Apolline, issue d’un milieu privilégié, est d’abord spectatrice puis souhaite, elle aussi, faire partie de la bande. Sauf qu’elle doit avant tout combattre son trac et sortir de son carcan du 16e arrondissement parisien. Elle se lie d’amitié avec Nezir, qui va l’aider dans son parcours. De son côté, Bling fait face à d’autres démons : il a perdu toute son inspiration. Quant à Aïssatou, après plusieurs années de galère, elle fait (enfin) le buzz avec un sketch et est approchée par…

