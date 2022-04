“Made in Morocco”, souveraineté industrielle : qu’en pensent les grands patrons ? (1/3)

La parenthèse Covid a incité le Maroc à faire la part belle à la production locale. Ce changement de paradigme vise la garantie d’une souveraineté industrielle la plus large possible. Qu’en pensent les grands patrons ? Ont-ils à cœur de soutenir le royaume alors qu’il amorce une évolution importante de son modèle économique, vers davantage de production locale et d’import-substitution ? TelQuel a interrogé Farid Bennis, Abdou Diop, Hamid Tawfiki et Hassan Belkhayat.

Par Réda Dalil