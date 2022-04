Commission des investissements : 15 conventions pour plus de 10,8 milliards de dirhams

La commission a ainsi approuvé 15 projets pour un montant global de 10,8 milliards de dirhams permettant la création de 2907 emplois directs et indirects.

Les projets d’investissements examinés lors de cette commission sont dominés par le secteur des télécommunications, avec 5,7 milliards de dirhams, soit près de 53 % du montant global projeté, suivis par le secteur de l’industrie, qui totalise près de 3,2 milliards de dirhams.

Les projets à capitaux nationaux ou mixtes représentent, eux, la majeure partie des investissements projetés avec près de 9,2 milliards de dirhams.

Dans un contexte de reprise économique, suite aux dommages causés par la crise sanitaire, le chef du gouvernement a tenu à rappeler l’importance de l’investissement, principal levier de la relance et relais essentiel pour la création d’emplois.

Au cours de cette cinquième commission des investissements, Akhannouch a également rappelé la nécessité de veiller à l’efficacité dans l’instruction des projets examinés par la commission des investissements et de maintenir, comme depuis le début du mandat actuel, une cadence régulière de la tenue des réunions.

Pour rappel, depuis le début du mandat, cinq commissions d’investissement ont été tenues et ont permis l’approbation de 46 projets de conventions et d’avenants pour un montant global de plus de 33,4 milliards de dirhams et la création de près de 5816 emplois directs et 8475 emplois indirects.