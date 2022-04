La compagnie low cost Air Arabia Maroc opérera désormais des vols Casablanca-Séville les lundis et jeudi, et Tanger-Séville les mercredis, jeudis et dimanches.

Séville vient s’ajouter à la liste des villes espagnoles opérées par Air Arabia après Barcelone, Madrid, Malaga, Majorque, Bilbao, Valence et Murcia.