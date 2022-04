[Pause_R] Quelle différence entre management et leadership ?

Management et leadership : quelles différences et quelles implications ? Pour répondre à cette question, il faut remonter au début du XXe siècle. C’est à cette période de l’histoire que les rapports hiérarchiques au sein de l’entreprise vont être pensés scientifiquement. Des noms entrent dans l’histoire pour leurs théories et réussites dans l’organisation du travail.

Mais au milieu du siècle, cette vision mécaniste et bureaucratique semble atteindre des limites. La multiplication des managers procéduriers a un corollaire : la déresponsabilisation des subordonnés. Et celle-ci provoque chez eux une certaine passivité, voire une démotivation profonde. Ce qui réduit profits et croissance pour les entreprises.

Il va s’agir alors d’analyser et de repérer les talents, à tous les échelons des hiérarchies, qui savent entraîner et motiver une équipe, sans nécessairement avoir un titre officiel de responsabilité. On appelle cet ensemble de facultés le leadership.

Comment cette notion de leadership est-elle apparue ? Comment se définit-elle et l’enseigne-t-on ? Signifie-t-elle la fin du management d’il y a 100 ans ? Réponses dans Pause_R.

Murtada Calamy reçoit :

– Hamid Bouchikhi, professeur à l’ESSEC Business School, à Paris. Il a notamment travaillé avec la Wharton School de l’université de Pennsylvanie, aux USA ; l’université Keio, à Tokyo ; et l’université Putra Malaysia, à Kuala Lumpur. Il a été doyen de SolBridge International School of Business, en Corée du Sud.

– Yasmina El Kadiri, enseignante à HEM et chercheuse à Economia, à Rabat. Elle est affiliée au Laboratoire de recherche en sciences de gestion LARGEPA de l’université Paris Assas. Elle vient de publier une étude internationale sur cette question avec Economia et le think tank Policy Center for the new South.