Grand Casablanca : Fatima Ezzahra El Mansouri fait le point sur le programme d'intégration urbaine de 72 quartiers sous-équipés

Dans le cadre de l’accélération de la mise en œuvre des chantiers de développement lancés au niveau du Grand Casablanca, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville Fatima Ezzahra El Mansouri a présidé, mercredi 13 avril au siège du ministère, le comité central de suivi de la convention relative à la requalification et l’intégration urbaine de 72 quartiers sous-équipés, signée en 2014 dans le cadre du Plan de développement du Grand Casablanca (PDGC).

Cette réunion s’est déroulée en présence du Wali de la région ainsi que des représentants des différents partenaires publics.

Plus de 56.000 ménages concernés

L’occasion de s’enquérir de l’état d’avancement de ce programme et de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session du comité central, qui s’était tenue le 4 juin 2019, mais aussi de discuter des solutions susceptibles de faire aboutir ce chantier dans les délais conventionnels et d’offrir aux citoyens un meilleur cadre de vie.

« En commun accord avec les différentes parties, nous travaillons sur une nouvelle approche afin d’équiper en premier lieu les quartiers prioritaires et d’attaquer ensuite le reliquat qui reste à restructurer », a déclaré la ministre. Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous avons fait le constat que ce n’est pas le financement qui pose problème au niveau de ce programme qui concerne plus de 56.000 ménages. Nous allons multiplier les efforts pour une meilleure priorisation des actions et plus de convergence autour de ce programme en vue d’atteindre les objectifs de la convention ».

Cette nouvelle approche vise à mettre en œuvre les instructions royales ainsi que les recommandations du Nouveau modèle de développement visant plus d’équité sociale et de synergies entre les différents acteurs publics concernés pour garantir une adhésion maximale.

Pour rappel, le programme de requalification et d’intégration urbaine de ces quartiers sous-équipés a fait l’objet d’une convention signée le 26 septembre 2014 devant le roi, dont la convention spécifique a été signée en mai 2015.

Les travaux prévus concernent la réalisation des voies de désenclavement de ces quartiers, le renforcement du réseau d’assainissement, d’eau potable, d’électrification et d’éclairage public.

Le coût global alloué à ce programme a été de l’ordre de 2 016 millions de dirhams, dont une subvention du Fonds de solidarité habitat et intégration urbaine (FSHIU) de 820 millions de dirhams.

La réalisation a été confiée à la Société Al Omrane pour un montant total de 1 633 millions de dirhams et INMAE pour un montant de 383 millions de dirhams.