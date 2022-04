Après l’annonce de la tenue d’un événement sur la cause palestinienne, l’université de Kénitra ferme ses portes jusqu’à jeudi

La même source évoque « la situation pandémique dans notre pays et l’état d’urgence sanitaire » mais aussi sa volonté d’« éviter toutes les tensions qui pourraient résulter au sein de l’université, et de préserver la sécurité de ses étudiants, ses cadres et son infrastructure ». Cette décision a été, d’après le communiqué, prise après concertation avec les présidents des institutions relevant de l’université.

D’après nos recherches, il s’agit d’un événement autour de la cause palestinienne et le sort d’Al-Qods, organisé par l’antenne de l’Union nationale des étudiants du Maroc à Kénitra, conjointement avec l’Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma (Nosra), une organisation dirigée par Abdessamad Fathi, une personnalité influente d’Al Adl Wal Ihssane.

Ce mardi, l’Unem-Kénitra a rapporté que quatre de ses militants, dont son secrétaire national Saber Imednine, et son dauphin, El Houssine Gougadir, ont été arrêtés par la police devant le portail de la faculté de Lettres de Kénitra.

Dans une publication sur Facebook, l’organisation étudiante a fait état d’« abus » et de « blessures graves » dans les rangs des étudiants, ajoutant que la faculté de Lettres a, dès les premières heures du matin de mardi, été sujette à « une surveillance étroite et de la part des forces de l’ordre ».

L’événement en question, qui devait commencer ce mardi 12 avril, prévoyait des séminaires étalés sur trois jours autour de la question palestinienne, mais aussi un tournoi de football et un festival artistique.