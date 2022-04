Nasser Bourita reçoit l’ambassadeur de Colombie et les représentants de la FAO et de l’UNICEF au Maroc

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu le nouvel ambassadeur de Colombie, José Salazar Acosta, et les nouveaux représentants de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) au Maroc, respectivement Jean Senahoun et Speciose Hakizimana.

Par La Rédaction