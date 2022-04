Le Maroc désigné coordonnateur de deux groupes de travail au sein du Réseau arabe des organismes de réglementation nucléaire (ANNuR)

Cette nomination, qui a eu lieu lors de la 13e réunion du ANNuR, organisée à Hammamet en Tunisie, entre le 22 et le 24 mars 2022, vient en réponse à la présentation de l’expérience nationale relative au contrôle réglementaire des aspects de la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et de la sûreté du réacteur de recherche TRIGA Mark II, indique l’agence dans un communiqué.

À cet égard, et conformément aux termes de référence du réseau, “AMSSNuR est, désormais en sa qualité de coordonnateur, appelée à établir les termes de référence des deux groupes de travail suscités et de coordonner la mise en place d’une stratégie visant la mise en œuvre du plan d’action arrêté en concertation avec les pays membres d’ANNuR”, souligne le communiqué.

En effet, cette réunion était, d’une part, l’occasion pour les participants de présenter leurs réalisations, les défis rencontrés dans le cadre de la mise en œuvre des projets chapeautés par ANNuR et, d’autre part, d’élire les coordonnateurs des différents groupes de travail chargés de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, ajoute la même source.

AMSSNuR a été représentée à cette réunion, qui entre dans le cadre des activités du réseau arabe, en tant que forum de partage et d’échange d’expérience en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, par le chef de la division de la réglementation et l’autorisation relevant du département de la sûreté nucléaire de l’agence, Mohamed Maital.

En plus des représentants de la Commission de la réglementation nucléaire des États-Unis (US-NRC), de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et des partenaires d’ANNuR, les représentants des autorités réglementaires des différents pays arabes ont également participé à cette réunion, notamment le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, l’Irak, l’Égypte, le Liban, la Libye, la Palestine, le Soudan, le Koweït, et l’Arabie saoudite.

Cette réunion a été également marquée par la désignation de l’Irak, à travers son autorité réglementaire, à la présidence du réseau ANNuR, et ce, suivant l’ordre alphabétique des pays arabes membres du réseau, conclut le communiqué.

(avec MAP)