Deux semaines après les incidents du match FAR-MAS, annulation d'un appel d’offres pour la vidéosurveillance du stade Moulay Abdellah

La société de développement local (SDL) Rabat Région Aménagement avait lancé, fin novembre dernier, un appel d’offres pour des travaux de mise à niveau du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Ces ouvrages concernent la gestion, le contrôle d’accès, et la vidéosurveillance du stade de la capitale. D’après nos informations, ce marché a été annulé le lundi 4 avril après plusieurs reports de la date d’ouverture des plis des concurrents.

Trois entreprises avaient candidaté à cet appel d’offres : Unisystem, Maghrebnet ainsi que le groupement rassemblant Verne Maroc — la filiale marocaine de l’espagnol éponyme — et Protelec. Les deux premiers ont été évincés à l’issue de l’examen du dossier administratif et technique, tandis que l’offre financière du groupement Verne Maroc-Protelec n’a pas été retenue.

Si la SDL n’a pas justifié l’annulation du marché, on suppose qu’il faut en chercher les raisons du côté du budget alloué à ce projet : un peu plus de 27,7 millions de dirhams, soit bien en deçà de l’offre financière du groupement, 33,1 millions de dirhams.

Dans le détail, Rabat Région Aménagement comptait installer 194 caméras de surveillance — quatre caméras panoramiques 180° multicapteurs, huit speed dômes avec LED IR, 160 caméras bullet-type d’extérieur d’une résolution de 5 mégapixels avec LED infrarouges, ainsi que 10 caméras IP d’intérieur — et pas moins de neuf murs d’images pour surveiller ce complexe qui abrite le stade olympique de 45.800 places, une piscine olympique et une salle omnisports.

Outre la vidéosurveillance, le marché prévoyait une refonte du système de gestion du parking, une solution de billetterie en ligne et un système d’impression des billets et des cartes d’abonnement réparti sur 60 points de vente physique. Le prestataire devait également fournir 48 tourniquets, 500 rambardes et 20 lecteurs de billet mobiles. Le cahier des prescriptions spéciales adossé à l’appel d’offres et consulté par nos soins prévoyait un délai de six mois pour la réalisation de ces travaux.

160 arrestations dont 90 mineurs

Cette annulation intervient un peu plus de deux semaines après les actes de vandalisme qu’a connus le stade Moulay Abdellah, à la fin du match opposant l’Association sportive des Forces armées royales (AS FAR) au Moghreb de Fès (MAS). D’après un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la police a arrêté 160 individus, dont 90 mineurs interpellés pour leur implication présumée dans le vandalisme lié au sport, port d’armes blanches, ébriété manifeste, jet de pierres couplé à la dégradation de biens publics et privés, ainsi qu’incendie d’un véhicule.

فيديو… أحداث شغب عنيفة عرفها مركب مولاي عبد الله بالرباط بعد نهاية مقابلة الجيش الملكي والمغرب الفاسي pic.twitter.com/BGH5AlPxv1 — 2M.ma (@2MInteractive) March 13, 2022

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a par la suite condamné le club militaire à des huis clos jusqu’à la fin de la saison, tout en le privant de ses supporters pour ses matchs disputés à l’extérieur. L’AS FAR et le MAS ont également écopé de 120.000 dirhams d’amende chacun en raison de jets de pierre et de l’utilisation de feux d’artifice.