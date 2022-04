Dette extérieure : 4 points à retenir du bulletin statistique de la DTFE

Le ratio de la dette extérieure publique a reculé de 2,5 points à 32 % du PIB.

L’encours de la dette extérieure publique s’est situé à 378,6 milliards de dirhams (MMDH), dont 203,8 MMDH pour le Trésor et 174,8 MMDH pour les autres emprunteurs publics.

Les tirages sur emprunts extérieurs publics ont porté sur un volume global de 41,2 MMDH : 18,4 MMDH ont été mobilisés par le Trésor, dont 11,4 MMDH pour les appuis aux réformes, 4,8 MMDH au titre des mesures d’atténuation des impacts de la pandémie de Covid-19 et 2,2 MMDH pour les projets du budget. 22,8 MMDH au profit des projets des Établissements et entreprises publics (EEP), Institutions financières publiques (IFP), Collectivités territoriales (CT) et Institutions d’utilité publique (IUP).

Le service de la dette extérieure publique s’est élevé à 41,5 MMDH (14,9 MMDH ont été réglés par le Trésor et 26,6 MMDH par les autres emprunteurs publics).

(avec MAP)