[Podcast] “Inside l’Ghorba” vous accompagne pendant ramadan

Comme son nom l’indique, le podcast vous invite à plonger dans le quotidien de ces Marocains qui ont choisi de s’installer à l’étranger. Ce voyage immersif traite différents sujets liés à cette communauté. Entre opportunités professionnelles, identités, cultures, histoires, le vécu des Marocains résidant à l’étranger (MRE) est parsemé d’anecdotes qui sauront combler votre curiosité (à défaut de rassasier votre estomac). Et qui de mieux que des MRE pour piloter cet exercice ? Hamza Bensouda et Tilila Sara Bakrim, étudiants marocains en France et en Angleterre, se chargent de tendre le micro.

Depuis l’indépendance du Maroc, la diaspora marocaine n’a cessé de prendre de l’ampleur. Elle est aujourd’hui principalement en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Comment caractériser les liens de cette diaspora avec son pays d’origine ? En quoi les MRE deviennent des ambassadeurs de fait du Maroc à l’étranger ? Ont-ils d’ailleurs un rôle spécifique de représentation ?

Selon le journaliste Hakim El Ghissassi, la diaspora marocaine présente une certaine spécificité puisque “le dilemme de la double fidélité au pays d’origine et au pays d’établissement se résout dans le respect des valeurs universelles et par l’intégration des spécificités”. Cette attitude implique aussi de se fondre dans le mimétisme social tout en donnant le meilleur de soi-même.

En effet, la question de l’intégration/assimilation constitue un dilemme pour la diaspora. Être de culture marocaine et vivre à l’étranger exige de faire preuve de mesure. Un va-et-vient entre un conformisme rigoureux aux standards du pays d’accueil et un maintien de l’identité. Équilibre qui peut se solder par une frustration, parce que l’assimilation intime de refouler ses origines et l’intégration entraîne les regards indignés des nationalistes.

Pendant le mois de ramadan, le podcast “Inside l’Ghorba” abordera plusieurs thématiques, telles que le racisme, l’art en tant que vitrine culturelle de la société marocaine à l’étranger ou encore la communauté imazighen, une diaspora qui porte des revendications politiques et culturelles. Pour rappel, plusieurs épisodes du podcast “Inside l’Ghorba” sont accessibles à travers ce lien.