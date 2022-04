“Le soleil se lève la nuit” : l’aube d’une révolution par Aïcha Belarbi

Dans la solitude et le silence nocturnes, les rêveries se déploient. La liberté est peut-être le plus grand de ces rêves pour les femmes, lorsque la patience et la résignation ne suffisent plus.

La sociologue Aïcha Belarbi, par ailleurs femme politique, livre ici une réflexion lumineuse sur la place des femmes dans la société, au travail et au sein du couple. Un appel à l’action.

«Le soleil se lève la nuit»

«Le soleil se lève la nuit»

Aïcha Belarbi