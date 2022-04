La “Vie en vers” de Aïcha Belarbi

En vers et contre tous. Dans ce recueil de poésie tout juste paru aux éditions Marsam, qu’elle qualifie elle-même de “court métrage”, l’écrivaine et militante des droits humains Aïcha Belarbi couche sur le papier des instantanés de sa vie, de ses sentiments et ressentis en tant que femme dans une société encore trop marquée par le poids du patriarcat. Une évasion poétique et féministe salutaire.

«Vie en vers»

