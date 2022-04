Intermédiaires d’assurances, l'épilogue d’une débâcle annoncée

Le retrait d’agrément d’ACECA, l’un des cinq plus gros intermédiaires en assurances, et la poursuite au pénal de son directeur général, Khalid Aouzal, continuent de secouer le secteur. Dans un communiqué daté du 25 mars, l’Association des intermédiaires et entrepreneurs en assurances au Maroc (AIEA) a d’ailleurs annoncé avoir saisi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). À travers cette démarche, l’une des trois associations professionnelles des intermédiaires d’assurances souhaite dénoncer les “manquements et abus” dont seraient victimes ses membres auprès du CSPJ. Cette démarche intervient après que plusieurs affaires de retrait d’agrément ont été suivies de poursuites pénales, lancées par des compagnies d’assurances contre des intermédiaires d’assurances.

“Nous sommes toujours prêts à défendre un confrère, mais nous ne pouvons pas défendre l’indéfendable” Farid Bensaïd

Pour Farid Bensaïd, président de la Fédération nationale des agents et courtiers d’assurances au…