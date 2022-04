Driss Guerraoui veut “Repenser l’Afrique au XXIe siècle”

L’Afrique en revue. Dans un continent dont la population doit doubler d’ici 2050 pour dépasser les 2 milliards d’habitants, l’urgence de repenser le paradigme du développement est plus que jamais d’actualité.

Cet ouvrage dirigé par Driss Guerraoui, président de l’Association d’études et de recherches pour le développement, passé par le CESE, dresse un état des savoirs et des réflexions autour de l’Afrique du XXIe siècle et invite à repenser les défis qui attendent le continent face à une mondialisation en crise.

«Repenser l'Afrique au XXI siècle»

Repenser l'Afrique au XXIe siècle, Driss Guerraoui, éd. Centre Culturel du Livre.

