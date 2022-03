Après le Maroc, Antony Blinken achève sa tournée régionale en Algérie

Arrivé en provenance du Maroc où il a fait étape mardi dans le cadre de sa tournée, Antony Blinken s’est entretenu à Alger mercredi avec son homologue Ramtane Lamamra avant d’être reçu par le président Abdelmadjid Tebboune.

Thank you, President @TebbouneAmadjid , for welcoming me back to Algiers. I appreciated the opportunity to discuss broadening the strong U.S.-Algeria relationship and ways to expand our growing security, economic, and educational ties. pic.twitter.com/0XWSyQZP2I

Les discussions ont porté sur “la sécurité et la stabilité régionale, la coopération commerciale ainsi que la situation des droits humains et des libertés fondamentales”, a indiqué une responsable du département d’État américain, Yael Lempert.

Sa visite survient alors que les relations entre l’Algérie et le Maroc traversent une grave crise diplomatique ayant conduit Alger à rompre ses relations avec Rabat.

Enjoyed being back in Algiers today with Foreign Minister @Lamamra_dz. We discussed our shared interests in promoting regional stability, enhancing our commercial ties, and promoting human rights as well as the implications of President Putin’s invasion of Ukraine. pic.twitter.com/x8hfyIKJ47

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 30, 2022