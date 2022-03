Pourquoi les entreprises devraient massivement investir dans l’edge computing

Lors d’une course de Formule 1, l’équipe McLaren avait réussi à collecter environ 100 gigaoctets de données sur chacune des voitures de course qu’elle a utilisées. Le flux de données obtenues a été géré en temps réel à partir d’un système dédié. Les ingénieurs de l’écurie McLaren ont pu ainsi s’enquérir, à chaque instant, de chacune des actions réalisées par leur pilote, à l’instar, par exemple, d’un changement de vitesse trop soudain ou d’un freinage trop tardif.

Ainsi, grâce à l’apprentissage automatique et au traitement des données obtenues, les performances de chaque pilote et de chaque voiture ont pu être optimisées en vue d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Cette technologie, bien qu’elle soit conçue pour les circuits de course, possède des implications beaucoup plus vastes que ce que l’on pourrait croire.

L’entreprise est une voiture, les données en sont le carburant

La même technologie numérique qui est utilisée par l’équipe de Formule 1 de McLaren peut très facilement être transposée aux entreprises marocaines, notamment à celles qui font appel à des processus techniques ou industriels nécessitant un maximum de précision. Comme pour les voitures, les entreprises industrielles, au Maroc ou ailleurs, ont besoin de disposer d’informations exploitables et fiables obtenues à partir de capteurs intelligents placées à tous les niveaux de la chaîne de production.

Désormais, les outils et machines de production industriels seront parés de capteurs semblables à ceux qui équipent les voitures de Formule 1. Ces capteurs fournissent en continu des informations qui permettront de suivre avec précision le processus de production, à travers des données réelles et factuelles. Ce niveau de bio-télémétrie permettra d’obtenir des résultats extrêmement précis, d’améliorer les process de production, de diminuer les coûts et de réduire drastiquement le nombre d’accidents de travail.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises ?

Selon une étude réalisée par Markets and Markets, l’edge computing devrait connaître une croissance exponentielle estimée à plus de 34 % à l’horizon 2025. Un rapport réalisé en 2020 par Dell Technologies sur la transformation numérique avait permis de révéler que 89 % des entreprises investissent aujourd’hui dans la gestion et l’analyse des données. En revanche, le même rapport démontre que les investissements dans les technologies émergentes telles que l’IA demeurent encore très restreints. La même étude a révélé que la « surcharge en données et l’incapacité à en extraire des informations pertinentes » est le frein le plus important empêchant la transformation numérique de s’accélérer. L’edge computing est la solution à tous les défis commerciaux. Soulignons au passage que, dans l’exemple précédent de la Formule 1, il est révélateur que ce soit toujours un humain qui se doit d’être présent au sein d’un cockpit afin de tirer le meilleur parti des capacités d’une voiture.

L’humilité est également primordiale puisqu’elle aide réellement à mieux comprendre toute l’utilité de l’informatique périphérique. Il est en outre essentiel de s’entourer des bons partenaires et fournisseurs qui permettent à votre entreprise de toujours adopter les solutions idoines. Souvent, la direction ne possède pas les connaissances techniques nécessaires pour déterminer de quelle manière l’informatique de pointe est capable d’aider son entreprise. Les chefs d’entreprise sont certes capables d’identifier un problème de type commercial, mais ils manquent souvent de cohérence et de bon sens lorsqu’il s’agit pour eux de déployer les ressources informatiques périphériques nécessaires à la croissance de leur entreprise.

Se débarrasser du superflu

Il est très fréquent que la nature fragmentée de l’écosystème lié à l’informatique périphérique deviennent un point sensible pour les entreprises. La dette technique des entreprises ne cesse de s’accumuler au fil des ans. L’application rétrospective conduit à une informatique périphérique cloisonnée. Sans une méthode normalisée (aussi bien en termes d’interface, de sécurisation, de gestion et de collecte cohérente des données), l’adoption de l’informatique périphérique peut très vite devenir chaotique.

Il est encore temps de bien faire

Beaucoup considèrent encore l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle et la 5G comme étant des technologies émergentes. L’ampleur de l’innovation qui est entrain de se produire « à la périphérie » au sein de tous les secteurs est vertigineuse. Il est donc normal qu’une telle situation soit sujette à un manque de clarté notoire. Les entreprises qui cherchent à en tirer parti doivent posséder une vision à long terme et une stratégie cohérente afin d’éviter différents types de problèmes.

Il n’existe pas de solution miracle ou de réponse toute faite lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des solutions de pointe. Cependant, il existe des experts empathiques qui peuvent vous conseiller de la meilleure des manières. Il convient de noter que ce sont toujours les entreprises les plus visionnaires qui réussiront le mieux à automatiser leurs processus commerciaux grâce aux algorithmes d’apprentissage automatique, et que les chefs d’entreprise et les responsables informatiques, qui ne comprennent rien aux possibilités offertes par l’edge computing, se retrouveront bientôt à la traîne de leurs concurrents.