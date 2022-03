UNESCO : entretien entre Nasser Bourita et Audrey Azoulay à Rabat

Lors de cette entrevue, les deux parties ont souligné l’importance du partenariat et de la coopération qu’entretient le Maroc à l’UNESCO et évoqué les moyens de les raffermir davantage. Plus tôt dans la journée, Audrey Azoulay a été reçue par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

La visite de travail de la directrice générale de l’UNESCO au Maroc s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 10e anniversaire de l’inscription de la ville de Rabat au patrimoine mondial.

Pour rappel, jeudi 17 mars, le Maroc a été élu à la présidence du Comité du patrimoine immatériel de l’UNESCO pour l’année 2022. Il s’agira de la 17e session de ce comité, qui se tiendra du 28 novembre au 3 décembre 2022.

(avec MAP)