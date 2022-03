Le ministère de la Santé lance la sixième campagne nationale de dépistage de la tuberculose

Cette campagne vise à renforcer le diagnostic précoce de la tuberculose et à assurer l’accès au traitement aux groupes de populations à haut risque, indique un communiqué du ministère. À l’échelle mondiale, cette maladie curable et évitable touche près de 30.000 personnes chaque jour et en emporte plus de 4000, ajoute le communiqué, soulignant que ces chiffres ont été fortement impactés par la pandémie de Covid-19.

Au Maroc, en 2021, 29.327 cas ont été notifiés et mis sous traitement dans le cadre du Programme national de lutte antituberculeuse, alors que la population jeune, âgée entre 15 et 45 ans, reste la plus exposée à cette maladie.

Ainsi, le ministère rappelle avoir inscrit la lutte antituberculeuse en priorité à travers notamment l’augmentation régulière du budget annuel alloué à cette lutte.

Il a aussi mis en place un réseau national de 63 centres de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires, et intégré la prestation de diagnostic au niveau de 56 centres de santé grâce à la mobilisation des ressources humaines et à un plateau technique moderne doté de 90 microscopes à fluorescence nouvelle génération, 81 appareils de diagnostic basés sur la biologie moléculaire, 40 appareils de radiologie numérisée, et 5 unités mobiles de radiologie pour le dépistage actif, tout en assurant la gratuité des prestations sanitaires à tous les patients tuberculeux.

Réduire de 60 % le nombre de décès d’ici 2023

Durant les trente dernières années, le Maroc a enregistré une baisse de l’incidence estimée de la maladie de 34 % et de la mortalité de 68 %, avec des taux de succès thérapeutique maintenus à plus de 85 %, permettant ainsi de guérir annuellement plus de 26.000 patients.

Malgré ces progrès, la lutte antituberculeuse au Maroc est confrontée au défi d’accélération de la baisse de l’incidence de la tuberculose pour atteindre les Objectifs de développement durable et mettre fin à la tuberculose à l’horizon de 2030. Ceci s’explique par les déterminants de la maladie liés aux conditions socio-économiques. Aussi, s’ajoutent les effets de la pandémie du coronavirus sur la lutte antituberculeuse, se traduisant par l’augmentation des taux d’incidence et de mortalité, à l’instar de la situation épidémiologique mondiale.

À cet effet, le ministère a élaboré le Plan stratégique national de prévention et de contrôle de la tuberculose 2021-2023 qui a pour but de réduire le nombre de décès liés à la tuberculose de 60 % en 2023 par rapport à l’année 2015. Les objectifs de ce plan visent à renforcer la prévention et la détection de la maladie, améliorer les taux de succès thérapeutique et consolider la gouvernance et l’approche multisectorielle avec les départements ministériels concernés, les collectivités territoriales, le secteur privé et les organisations de la société civile.

(avec MAP)