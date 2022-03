Barid Al-Maghrib : série de timbres-poste en l'honneur de trois personnalités féminines marocaines

Cette émission spéciale de trois timbres-poste du Groupe Barid Al-Maghrib rend hommage à trois femmes inspirantes et pionnières qui ont marqué l’histoire contemporaine de notre pays », précise le groupe dans un communiqué.

Les trois militantes des droits de la femme, toutes impliquées en faveur de l’émancipation féminine, sont Malika El Fasi (1919–2007), seule femme marocaine parmi les 66 personnalités signataires du Manifeste de l’Indépendance, Touria Chaoui (1936-1956), première aviatrice au Maroc et dans le monde arabe, et Fatima Mernissi (1940-2015), grande écrivaine et sociologue.

Cette émission spéciale vient enrichir la thématique cyclique de timbres-poste parus sur le thème des personnalités marocaines et s’ajoute également aux séries consacrées au thème de la femme telles que celles lancées à l’occasion de la « Journée mondiale de la femme » en 2002 et 2016, de la « Journée nationale de la femme en 2009 » et de la « Décennie des Nations Unies pour la Femme » en 1980, a conclu le communiqué.

(avec MAP)