L’UE salue le développement positif des relations entre le Maroc et l’Espagne

L’Union européenne salue tout développement positif entre ses États membres et le Maroc dans leurs relations bilatérales, qui ne peut être que bénéfique pour la mise en œuvre du partenariat euro-marocain dans son ensemble”, a déclaré à la MAP la porte-parole de l’Union européenne (UE) Nabila Massrali.

La porte-parole a réitéré la position de l’UE exprimée dans la déclaration conjointe avec le Maroc de juin 2019, réitérant son “appui aux efforts du secrétaire général de l’ONU pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara”.

“Toute solution doit reposer sur le compromis, en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2602 du 29 octobre 2021”, a précisé la porte-parole, relevant qu’“il est important de préserver la stabilité de la région”.

À noter que la position européenne s’aligne sur celle de l’ONU, considérant l’initiative marocaine d’autonomie comme la solution la plus crédible, la plus réaliste et la plus viable au conflit autour du Sahara marocain.

(avec MAP)