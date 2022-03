LabelVie : le groupe annonce une réorganisation interne pour accélérer son développement

Le Conseil d’administration (CA) a en effet pris plusieurs décisions concernant les évolutions organisationnelles, la distribution d’un dividende exceptionnel ainsi qu’une augmentation du capital réservé aux salariés.

Prévoyant d’accélérer son développement au Maroc et l’internationalisation de ses activités en Afrique et en Europe, tout en assurant la réussite de la transformation digitale du groupe, le président du groupe a annoncé dans un communiqué différentes évolutions organisationnelles.

Zouhaïr Bennani a annoncé sa démission de la fonction de président du CA et sa nomination en tant que président du comité stratégique, une fonction qui lui permettra de suivre et de superviser les orientations stratégiques du groupe.

Il sera ainsi remplacé par Rachid Hadni, cofondateur du groupe, nommé en tant que président du CA de la société, après avoir passé plus de 35 ans en tant que directeur général. Enfin, Zouhaïr Bennani a annoncé la nomination de Naoual Ben Amar en tant que directrice générale de la société.

Le CA a également décidé de proposer aux actionnaires de la société un dividende additionnel et exceptionnel d’un montant global de 200 millions de dirhams, faisant suite à la réalisation d’un produit non courant, lié à l’apport prévu du patrimoine foncier et immobilier de la société.

Enfin, afin de fidéliser ses salariés, le CA du groupe a proposé à l’assemblée générale une augmentation de capital réservée aux salariés d’un montant 180 millions de dirhams. Une augmentation dont les modalités seront fixées par le président du conseil d’administration.