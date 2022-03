Zakaria Boualem à la reconquête de l’Histoire

Attention, ceci n’est pas un livre d’histoire. Vous n’y trouverez ni sources ni références, et il n’est adossé à aucune espèce de démarche scientifique.”

Le ton est donné, et c’est bien celui de Zakaria Boualem, le Guercifi réfugié depuis 2002 en dernière page de votre hebdomadaire. Porté par Réda Allali, ce personnage qui commente l’actualité est aussi passionné d’histoire.

“Parcours phénoménaux, épopées éclatantes, trahisons spectaculaires, mensonges et exploits, incongruités et souffrances, chocs culturels et physiques” sont au menu de ses découvertes, en toute subjectivité et sur les chemins de l’absurde, pour mieux comprendre comment on en est arrivé là.

«Zakaria Boualem découvre l’histoire du Maroc»

