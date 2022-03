Global Soft Power Index : le Maroc gagne deux places au classement

Pour Brand Finance, le soft power est la capacité d’une nation à influencer, que ce soit par l’attraction ou par la persuasion, le comportement et les préférences de différents acteurs sur la scène internationale, dont les régimes politiques, entreprises, communautés.

Lors de la préparation de son rapport Global Soft Power Index, publié chaque année depuis 2004, le cabinet britannique s’est basé sur trois indicateurs majeurs : familiarité, influence et réputation, pour évaluer le soft power de 120 pays. Avec un total de 34,9 points sur 100 (+11 points en comparaison à l’année précédente), le royaume a progressé de deux positions, se classant 46e au niveau international.

Le Maroc 3e du continent et 7e de la région MENA

S’agissant de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le Maroc figure au 7e rang du classement. Parmi 15 pays répertoriés, le royaume s’est classé après les Émirats arabes unis, Israël, l’Arabie Saoudite, le Qatar, l’Égypte et le Koweït.

En Afrique, l’Égypte s’est classée première, suivie de l’Afrique du Sud. Le Maroc est troisième du classement. L’Algérie et la Tunisie sont respectivement 75e et 76e au classement universel. La Mauritanie et la Libye ont été exclues du classement.

Les États-Unis figurent en tête, avec un score de 70,7 points, suivis du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Chine et du Japon. Quant au bas du classement, il est occupé par la République démocratique du Congo (116e), le Mozambique, le Honduras, le Soudan et Trinidad-et-Tobago (120e).

Éducation et valeurs, des résultats inquiétants

Bien qu’il soit classé au top 50 pour son soft power, le Maroc dégringole en bas du classement quand il s’agit des indices liés à l’éducation (97e du classement) et à la relation du peuple aux valeurs (71e du classement).

En effet, les pays sont classés selon 12 indices de “soft power” répartis comme suit : familiarité (le Maroc est 48e au classement), influence (42e), réputation (62e), affaires et commerce (55e), gouvernance (55e), relations internationales (62e), patrimoine et culture (52e), médias (71e), gestion du Covid (50e).

Contexte de l’étude

Selon le rapport britannique, la pandémie a eu un impact remarquable sur le classement. “La composition du Global Soft Power Index 2022 a été influencée par la manière dont les pays ont géré leur reprise après la pandémie de Covid-19, tout autant que l’étude de l’année dernière a été affectée par la propagation du virus et ses conséquences sociales, politiques et économiques”, souligne le rapport.