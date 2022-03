Terrorisme : cinq extrémistes affiliés à Daech arrêtés dans plusieurs villes

Selon le communiqué diffusé ce 16 mars par le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ), “les suspects ont été arrêtés lors d’opérations de sécurité distinctes et simultanées à Kénitra, Larache, Souk El Sabt, Oulad Nemma, Taroudant, et dans la commune rurale de Souihla dans la préfecture de Marrakech, dans le cadre des efforts continus déployés par les intérêts de la DGST pour neutraliser les complots et projets terroristes qui menacent la sécurité de la patrie et ses citoyens”.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des personnes interpellées ont permis de saisir des équipements électroniques, qui seront présentés à l’expertise technique et numérique pour en révéler le contenu, ainsi qu’un ensemble de manuscrits faisant l’éloge de l’organisation terroriste Daech.

Des écrits comprenant un inventaire des matériaux et des préparations utilisés dans la fabrication et l’installation d’explosifs, en plus d’armes blanches de différentes tailles, ont été retrouvés chez les personnes interpellées.

Selon le même communiqué, les personnes arrêtées ont été maintenues en garde à vue sous la tutelle du parquet compétent.