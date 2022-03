Selon l’Agence du Nord, 98% des projets du programme “Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit” ont été réalisés

Les projets du programme ‘Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit’ (PMA), lancé le 17 octobre 2015 et dont les travaux ont démarré en 2017, progressent de façon significative”, indique un communiqué conjoint de la province d’Al Hoceima et de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), notant que 925 projets ont été réalisés à ce jour, sur un total de 942 projets programmés, soit un taux de réalisation de 98 %.

Un budget de 7,2 milliards de dirhams a été alloué à la mise en œuvre du programme “Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit” dont 6,5 MMDH proviennent du programme de développement d’Al Hoceima, tandis que le reste du budget fait l’objet de programmes complémentaires financés par les différents secteurs concernés.

200 hectares réservés aux projets

Les projets réalisés relèvent des secteurs social (536 projets), économique (139), environnemental et de gestion des risques (87), infrastructures (95) et de mise à niveau territoriale (62), ainsi que du secteur religieux/cultuel (6).

17 projets sont en cours de réalisation, poursuit le communiqué, dont, le Grand stade d’Al Hoceima, le nouveau centre hospitalier provincial, la salle couverte, la piscine olympique ou encore le centre méditerranéen de la mer. L’achèvement des travaux et la livraison desdits projets sont prévus en juin prochain.

Ainsi, le PMA a atteint ses objectifs, fait savoir la même source. Des résultats qui n’auraient pu être atteints sans l’ensemble des acteurs impliqués et sans la vigilance du Comité de supervision et de suivi, qui a œuvré dès le départ à la création de la cellule qui veille à assainir l’assiette foncière nécessaire pour les projets, dans le respect des lois en vigueur.

“Malgré les particularités du foncier de la province d’Al Hoceima, telles que le morcellement de la propriété, les problèmes des terrains non titrés et l’absence de terrains privés de l’État, le comité de supervision et de suivi a mobilisé plus de 200 hectares pour la mise en œuvre des projets programmés”, indique le communiqué.

En 2016, le retard de la mise en œuvre de ce programme, ainsi que la mort tragique de Mohcine Fikri (broyé dans une benne à ordures alors qu’il tentait de s’opposer à la saisie de sa marchandise) ont enclenché une série de manifestations dans le cadre du Hirak du Rif. Un mouvement dont les leaders ont été condamnés à de lourdes peines de prison (20 ans pour le cas de Nasser Zafzafi). Plus tard, en octobre 2017, le roi a décidé de limoger et sanctionner une vingtaine de hauts responsables, dont des ministres. Une décision qui intervenait quelques heures après la remise d’un rapport faisant état de “dysfonctionnements” et de retards injustifiés dans le programme de développement de la ville d’Al Hoceima. Parmi les responsables concernés, Mohamed Hassad, Mohamed Nabil Benabdallah, Houcine El Ouardi et Ali Fassi-Fihri.