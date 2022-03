Diplomatie : le secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines attendu au Maroc du 15 au 19 mars

Comme annoncé par la presse philippine le lundi 13 mars, le secrétaire aux Affaires étrangères Teodoro Locsin Jr se rendra au Maroc cette semaine afin de signer trois accords de coopération entre les deux pays lors de sa visite officielle.

Un communiqué de la diplomatie philippine indique que “le secrétaire Locsin tiendra une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères Bourita pour discuter du renforcement des liens cordiaux entre les Philippines et le Maroc dans un esprit de respect mutuel et par le biais d’une coopération fonctionnelle renforcée”.

“Première visite officielle en Afrique du Nord”

Cette visite verra la signature de trois protocoles d’accord : un sur les services aériens entre les Philippines et le Maroc, un autre entre l’Institut du service extérieur des Philippines et l’Académie marocaine des études diplomatiques, et un dernier sur les consultations politiques. Un accord de coopération entre les entités médiatiques publiques Philippine News Agency et la MAP devrait également être signé par les deux parties.

D’après la diplomatie philippine, il s’agira de la “première visite officielle en Afrique du Nord” de Teodoro Loscin Jr en tant que secrétaire aux Affaires étrangères.

Pour rappel : les Philippins qui résident et exercent leur activité professionnelle au Maroc sont majoritairement employés dans les secteur des services, de la beauté et du bien-être. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont également augmenté en 2020, atteignant près de 23 millions de dollars.

Les deux pays pourront donc, à travers ces rencontres, renforcer leurs relations diplomatiques qui existent depuis avril 1975, tout en soutenant les relations d’échanges économiques.