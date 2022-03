Conflit russo-ukrainien : près de 10.000 Marocains ont pu quitter l’Ukraine depuis le début des affrontements

Depuis le 14 février, soit en un mois, ce sont près de 10.000 Marocains qui ont quitté l’Ukraine. La plupart (7000) ont fui dès le déclenchement des hostilités armées le 24 février.

Les équipes consulaires déployées par le Maroc aux frontières ukrainiennes n’enregistrent plus d’arrivées de Marocains depuis plusieurs jours. Le dernier groupe de Marocains, près de 35 personnes venues de Soumy suite à l’ouverture des couloirs humanitaires, a été pris en charge à Lviv par les équipes de l’ambassade du Maroc en Ukraine, puis transféré à la frontière polonaise où le poste consulaire a pris le relai.

Tous les étudiants marocains auraient quitté le pays

Les plus grands nombres d’arrivées de Marocains ont été enregistrés entre le 26 février et le 3 mars, avec un pic de 1988 Marocains sortis d’Ukraine le 28 février par les frontières slovaques, polonaises, roumaines et hongroises. Ces ressortissants ont alors pu compter sur l’assistance et le soutien des différentes équipes déployées par la diplomatie marocaine.

Depuis le 4 mars, le nombre de Marocains quittant l’Ukraine a connu une baisse exponentielle, jusqu’à l’arrêt total ces derniers jours. Les étudiants marocains inscrits dans les universités ukrainiennes auraient tous quitté le pays.

À la lumière de ces évolutions, le dispositif mis en place par le ministère des Affaires étrangères sera adapté. Les équipes mobilisées seront progressivement réduites. Cependant, une présence consulaire sera maintenue aux frontières, en cas de besoin.

Les ambassades du Maroc dans la région restent totalement mobilisées.