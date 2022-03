UE-Maroc : l'aide d'1,6 milliard d'euros pour soutenir les PME marocaines confirmée par Oliver Vàrhelyi

Lors d’une séance de travail avec Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Várhelyi a indiqué : « nous sommes prêts à coopérer avec vous, notamment en matière de transition énergétique verte, de facilitation des échanges, de digitalisation et de soutien des PME ».

Au Maroc cet après-midi, j’ai rencontré les entrepreneurs @CGEM_MA @AljChakib pour discuter de la meilleure façon d’utiliser le potentiel de notre nouvel agenda pour la Méditerranée et de son plan économique et d’investissement. Le Plan prévoit 7 initiatives phares pour 🇲🇦. pic.twitter.com/eU7PBRRZL0 — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 9, 2022

A cette occasion, le Commissaire européen a rappelé l’annonce faite récemment par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d’investir 1,6 milliard d’euros afin de promouvoir la transformation verte et numérique du Royaume. Pour sa part, Chakib Alj a relevé que cette réunion tombe à point nommé pour discuter du rôle que les relations entre les entreprises marocaines et européennes peuvent jouer pour développer davantage les bonnes relations de voisinage inter-continentales.

« Nos homologues européens en sont également convaincus. C’est dans ce cadre que nous avons déjà entamé une relation avec la confédération des entreprises européennes, Business Europe, avec une demande conjointe aux politiques, celle de moderniser nos relations commerciales et d’investissement », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, le président de la CGEM s’est félicité de l’efficience des coopérations entre la CGEM et l’Union européenne sur différentes thématiques, notamment la promotion de l’entrepreneuriat, citant le lancement de la plateforme « Intaliq » visant à outiller les porteurs de projets marocains pour réussir leur expérience entrepreneuriale.

« Notre pays trace aujourd’hui son chemin sur une voix libérale, pro-business et pro-UE », a-t-il avancé, ajoutant que Mme Ursula von der Leyen l’a confirmé, notamment avec l’investissement d’1,6 milliard d’euros pour le développement d’un partenariat vert, focalisé sur l’énergie et d’un partenariat numérique pour augmenter la connectivité entre les sociétés et marchés.

Pour rappel : Le Maroc et l’UE ont signé, jeudi à Rabat, le document relatif au projet « Link up Africa », le premier de son genre dans le cadre du partenariat entre le Royaume et l’UE. Un projet qui implique principalement l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et l’Agence belge de coopération « Enabel » et qui s’étendra sur quatre ans, s’articulant autour de deux projets complémentaires d’un budget total de 4,15 millions d’euros, qui a pour objectif principal de renforcer la coopération technique, les liens académiques et économiques entre le Maroc et d’autres pays d’Afrique.

(Avec MAP)