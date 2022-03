Michaël Sicsu : “Il faut favoriser certains outils pour que nos jeunes s’approprient l’histoire du Maroc”

Smyet bak ?

Alain Sicsu.

Smyet mok ?

Miriam Cohen

Nimirou d’la carte ?

Laquelle ? La carte Jawal ou la carte Méditel ?

Vous avez récemment dévoilé une fresque où l’on peut apercevoir, en un seul coup d’œil, toute l’histoire de notre pays. Mais dans le détail, ça donne quoi ?

Ce sont deux mille icônes synthétisant les 1200 ans d’histoire du royaume : avec des sportifs, journalistes, sultans, des monuments bien sûr, mais aussi des infrastructures, films, livres… Il y a également huit dynasties et des dizaines de sultans.

Quel est le but de cette fresque ?

“Montrer la richesse et la diversité du Maroc, de son histoire, grâce au concept de spirale. Je suis déjà en train de travailler sur d’autres spirales sur l’histoire fassie, amazighe, rbatie et slaouie” Michaël Sicsu

